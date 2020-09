Vaccinazioni, in Trentino domani già disponibili da medici di base e pediatri

TRENTO. L'Azienda sanitaria spinge sul vaccino antinfluenzale. Sono state acquistate più del doppio delle dosi, rispetto allo scorso anno. La campagna di vaccinazione è stata presentata oggi, 30 settembre, nella sede dell'Azienda di via Degasperi.

La vaccinazione gratuita si estende a nuove categorie: persone con più di 60 anni; bambini da 6 mesi e 6 anni; donne in gravidanza e post partum; addetti ai servizi pubblici di primario interesse.

Si punta ad arrivare ad una copertura del 75%, rispetto al 50% dello scorso anno. Si parte domani, 1 ottobre, dal medico e dal pediatra di famiglia, dove la vaccinazione si potrà già fare. Dal 5 ottobre, sul sito dell'Azienda sanitaria, via alle prenotazioni per chi andrà in ambulatorio.

Al momento le farmacie non hanno ricevuto il farmaco ma ieri c'è stato un incontro con l'ordine di categoria e l'auspicio è di partire al più presto anche con questo canale distributivo.

Il vaccino antinfluenzale garantisce uno scudo da 4 a 6 mesi secondo l'Oms.