Zanella: «sul concerto Vasco il confronto con Modena lascia senza parole»

TRENTO. “La Provincia di Trento stende tappeti rossi a Vasco che se la starà ridendo: il confronto con Modena lascia senza parole". Così il consigliere provinciale di Futura Paolo Zanella che ha presentato un'interrogazione sull'organizzazione del concerto di Vasco Rossi del prossimo anno.

"Ho confrontato la convenzione stipulata tra la nostra Provincia e gli organizzatori con quella fatta da Modena con gli stessi organizzatori per il concerto evento del 2017.

La differenza - scrive Zanella - salta agli occhi: il Comune di Modena ci ha guadagnato, noi no".

"A Modena l'indotto è stato calcolato in 5.400.000 euro per un evento con più di 220 mila spettatori. La Provincia prevede un indotto per il territorio di più del doppio con la metà del pubblico".

"C'è chi ci guadagna e poi, non si sa per quali motivi, c'è chi dice no, credendo che investire in un concertone porterà ritorno turistico per il territorio. Anche se ci si impegna a trovarlo, tutta questa vicenda un senso non ce l'ha", conclude Zanella usando per la sua interrogazione le parole delle canzoni di Vasco stesso.