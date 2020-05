Smettere di fumare, a Trento un percorso con incontri online

TRENTO. Il 31 Maggio è la Giornata Mondiale Senza Tabacco promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, istituita per attirare l’attenzione sugli effetti nocivi dell’uso del tabacco e dell’esposizione al fumo passivo e per sensibilizzare cittadini e governi affinché si facciano promotori di uno stile di vita senza fumo.

Benché tutti siano generalmente a conoscenza degli effetti nocivi per la salute delle persone, il problema del tabagismo continua ad essere di grande attualità e rilevanza sanitaria. Smettere di fumare vuol dire volersi bene e vivere meglio. Per chi desidera farlo, l’Associazione Ama Auto mutuo aiuto di Trento e il Centro Alcologia, Antifumo e altre Fragilità dell’Apss propongono “Insieme per non fumare più”: un percorso di gruppo per smettere di fumare e promuovere uno stile di vita positivo, mettendosi in gioco in prima persona con il sostegno degli altri partecipanti e di un facilitatore.

Nel gruppo si affrontano vari aspetti: vantaggi dello smettere di fumare, gestione della sindrome di astinenza e strategie per affrontarla, promozione di un’alimentazione adeguata per facilitare l’eliminazione della nicotina e contrastare l’aumento del peso. Il confronto tra i partecipanti aiuta a rafforzare la motivazione e sostiene nel cambiamento dello stile di vita, attraverso la condivisione delle esperienze, delle difficoltà che si incontrano, delle sensazioni che si provano, delle strategie che si adottano per raggiungere l’obiettivo comune. Lo scambio avviene in un clima di rispetto e riservatezza.

Gli incontri si svolgeranno on line, su una piattaforma per videoconferenze in gruppo. Il fumatore potrà essere affiancato da un familiare, che lo possa sostenere anche al di fuori degli incontri di gruppo. Gli incontri si terranno nei giorni 8-9-11-16-18-25 giugno alle ore 20. Il percorso è a numero chiuso.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI (entro il 5 giugno) ASSOCIAZIONE A.M.A. 0461-239640 345-0372213 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30).

Quota di partecipazione: 30 euro (quota associativa annuale Associazione A.M.A.).