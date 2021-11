No Green Pass: oltre un migliaio di persone al corteo di Trento

TRENTO. Ventesimo sabato di protesta per i no Green Pass a Trento che da oggi, 20 novembre, protestano anche contro l’ipotesi di obbliga vaccinali.

Oltre un migliaio i partecipanti alla manifestazione.

Una manifestazione con il concentramento in piazza Dante e poi il corteo ha iniziato a sfilare per via Dogana e quindi verso via Brennero al grido di “libertà” e “resistenza”.

I manifestanti hanno espresso solidarietà a chi, nelle stesse ora, stava manifestando a Vienna contro l’obbliga vaccinale che oltreconfine entrerà in vigore da febbraio.

Solidarietà è stata espressa anche a sostegno del garante dei Minori Fabio Biasi per le reazioni successive al suo intervento. D.P.