Il Muse presenta la “Guida Galattica al futuro sostenibile”

TRENTO. La sala conferenze del Muse trasformata in uno studio televisivo per una conferenza stampa partecipata sia in presenza che ancor più a distanza, è stata presentata la “Guida Galattica al futuro sostenibile, In viaggio verso l’agenda 2030”, un progetto di Pleiadi e Muse, trasformato in Book Game, dai colori sgargianti ma dal contenuto molto interessante per le nuove generazioni.

Dopo il grande successo della “Guida galattica al Coronavirus! Per bambine e bambini curiosi” - realizzata dalla Società Pleiadi in due versioni, tradotta in oltre 30 lingue e distribuita gratuitamente a oltre 2 milioni di famiglie in tutto il mondo – è stata così presentata, la nuova “Guida galattica al futuro sostenibile”, nata dalla collaborazione tra Muse e la Società Pleiadi, con il sostegno di Fondazione Ibsa per la ricerca scientifica e Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine.

Sono intervenuti, in un dialogo coordinato da Antonia Caola, Michele Lanzinger, direttore Muse; Lucio Biondaro, direttore Pleiadi; Samuela Caliari, del Muse e l’onorevoleAlessia Rotta, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, della Camera. Ha portato il suo saluto Silvio Mucchi, presidente del Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine.

La Guida spiega come il nostro benessere, come esseri umani, sia strettamente legato a quello della Terra e degli altri suoi abitanti. Affinché si arrivi a un equilibrio è fondamentale il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. Elaborata dall' Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) nel 2015, l'Agenda descrive in dettaglio i 17 obiettivi per “Trasformare il nostro mondo” toccando importanti questioni, tra cui la povertà, la fame, il diritto alla salute e all’istruzione, l’accesso all’acqua e all’energia, il lavoro, il cambiamento climatico, la pace e la giustizia, l’uguaglianza di genere.

Quello verso il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Agenda è un viaggio faticoso, che in larga parte riguarda gli adulti, ma al quale possono contribuire anche i bambini che con piccole scelte quotidiane influenzano il futuro di domani. C.L.