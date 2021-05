Il commissario Figliuolo:  “Il Trentino può raddoppiare la sua capacità vaccinale”

TRENTO. "Riusciamo mediamente a somministrare il 90% di quello che arriva e questo dice tutto sulla bontà del piano”. A sottolinearlo il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, oggi in visita a Trento.

























“A livello di capacità ci siamo. Io ritengo che con l'aiuto dei medici di medicina generale, con le farmacie e calibrando i turni, il Trentino è in grado di raddoppiare questa capacità. Aggiungendo i punti vaccinali delle aziende, abbiamo veramente la svolta. Quando sono arrivato c'erano 1400 punti vaccinali, oggi siamo a 2550".











































Le nuove dosi di vaccino per gli over 40 “arriveranno a fine maggio, inizio giugno. Da lunedì si parte a programmare, non a inoculare. Ma avere una proiezione a lungo termine per le regioni vuol dire essere pronti a coprire subito le agende e a non attendere altri giorni per ripartire quando arrivano i vaccini".

Quanto all’accelerazione sulla prima dose, "fare un'inoculazione di questo tipo vale più di dare mezzo scudo: è quasi due terzi. Le categorie imprenditoriali hanno avanzato le loro richieste. Doppiamo avere tempo. Le oltre 17 milioni di dosi che abbiamo non ci permettono di aprire i 130 punti nazionali aziendali. Però a giugno sarà possibile. Maggio è ancora un mese di transizione: abbiamo comunque fatto oltre 26 milioni di inoculazioni, la media della settimana scorsa supera le 457 mila al giorno e ieri ne abbiamo fatte 500 mila".