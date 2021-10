Allerta meteo: sarà chiusa la galleria di Martignano

TRENTO. A seguito dell'avviso di allerta meteo, a partire dalle 20 di oggi, lunedì 4 ottobre, ed almeno fino alle 6.30 di domani martedì 5 ottobre, per ragioni di sicurezza della circolazione, connesse all'esecuzione dei lavori in corso nel viadotto dei Crozi, verrà chiusa al transito la galleria di Martignano direzione Padova, lungo la statale 47 della Valsugana.

Il traffico sarà deviato, attraverso l'uscita 10 lungo la ex statale 47 delle Laste (tracciato storico della Valsugana) e rientro in località Ponte Alto.

Si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica e di moderare la velocità.

Ma cosa prevede l'allarte meteo? E’ atteso tempo perturbato con precipitazioni diffuse dalla serata di oggi, lunedì 4 ottobre, fino al pomeriggio-sera di mercoledì 6 ottobre.

Una prima fase più intensa con flussi sud-occidentali è prevista tra la serata di oggi e domani mattina con fenomeni più sparsi e in attenuazione nel corso del pomeriggio.

Mercoledì è atteso l’ingresso di una seconda perturbazione da nord con nuove precipitazioni diffuse, rinforzo dei venti sia in valle che in quota e temperature in sensibile calo.

La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta valido per tutto il territorio provinciale: sarà "moderata (arancione)" dalle 18 di oggi, lunedì 4 ottobre 2021, alle 12 di domani, martedì 5 ottobre 2021; diventerà "ordinaria (gialla)" dalle 12 di domani, martedì 5 ottobre 2021 alle 18 di mercoledì 6 ottobre 2021.