Trasporti, aumentano i posti sui mezzi pubblici in Trentino

TRENTO. Da lunedì i posti sui mezzi pubblici - urbani, extraurbani e ferroviari - in Trentino aumenteranno mediamente del 50%. Lo ha spiegato il dirigente del Servizio trasporti della Provincia autonoma di Trento, Roberto Andreatta. Attualmente un bus può trasportare 26 persone rispetto a carichi normali anche di 90 persone.

Con la nuova ordinanza della Giunta provinciale, ha spiegato Andreatta, «ci si allinea alle linee statali e la capacità di carico passa dai 26 posti a tra i 40 ed i 50». Sul servizio extraurbano, che oggi ha un limite massimo di 25 persone, da lunedì i posti disponibili diventeranno 38. Vale anche per le tratte ferroviarie della Trento-Malè, Valsugana e sulla ferrovia del Brennero. Tolleranza zero per quanto riguarda il possesso dei titoli di viaggi, che sono a pagamento dal 11 maggio.

«Ci sono state segnalazioni, qualcuno si è lamentato che c'è chi ne approfitta. Nessuno è esente, quindi da domani nelle fermate principali e nelle stazioni di terra ci saranno controlli in discesa per verificare se il biglietto è stato acquistato», ha aggiunto Andreatta.