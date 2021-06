Tragedia sul lago di Garda, il video dopo l’incidente: uno dei due tedeschi barcolla e cade in acqua

LAGO DI GARDA. Mentre proseguono le indagini sul tragico incidente sul lago di Garda costato, sabato 19 giugno, la vita a due giovani, Greta Nedrotti e Umberto Garzanella, arriva un video offre nuovi dettagli sullo speronamento della barca dei due ragazzi provocato da un motoscafo con a bordo due tedeschi 50enni.

Si tratta di frame provenienti dalle telecamere di sicurezza del rimessaggio nautico di Salò.

Riprendono il motoscafo Riva, quello dei tedeschi, che rientra dopo l’incidente al largo di Portese.

Uno dei due tedeschi barcolla e cade in acqua. Perchè? Ancora non ci sono certezze La telecamera mostra un uomo che non riesce a reggersi in piedi e cade in acqua.

Sarebbe non il proprietario del motoscafo ma l’amico che il giorno seguente – a distanza di circa 15 ore – aveva accettato di sottoporsi all’alcoltest. Ed era negativo.