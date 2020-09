Sulla MeBo a 146 all'ora, patente ritirata. Sulla Mendola multati 15 motociclisti

BOLZANO. Fine settimana di intenso lavoro per la polizia stradale di Bolzano. Sulla strada della Mendola sono stati multati 15 su 47 motociclisti controllati, soprattutto per eccesso di velocità. A due turisti tedeschi è stata ritirata la patente per sorpassi vietati.

Stessa sorte per l'automobilista che sulla MeBo andava a 146 km/h, nonostante il limite fosse di 90. Dovrà anche pagare una multa di 544 euro.