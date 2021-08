Spray anti orso per la Forestale: ecco la proposta del Trentino

TRENTO. La Provincia autonoma di Trento propone, fra le misure di prevenzione degli orsi problematici, l'uso di spray dissuasori da dare in dotazione al Corpo forestale trentino.

La proposta è stata formulata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, durante una videoconferenza con il ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani, in cui è stato fatto il punto su alcuni temi relativi alla gestione dei grandi carnivori, a partire dalle linee guida in merito approvate dalla Provincia di Trento nelle scorse settimane e validate da Ispra.

In merito alla proposta degli spray, il ministro Cingolani ha espresso la volontà di attivarsi per verificare la possibilità di un via libera allo strumento.

Il presidente Fugatti, alla luce dell'assenza di norme nazionali sulla gestione del lupo, ha poi illustrato al ministro Cingolani la prospettiva per cui il Trentino adotti in via sperimentale linee guida proprie per la gestione del lupo, da estendere poi alle altre Regioni nel caso in cui si rivelassero efficaci.

Il ministro Cingolani ha proposto di aprire un tavolo tra la Provincia autonoma e Ispra, dichiarando di farsi parte attiva presso l'Ispra stesso per agevolare l'avvio del confronto.