Scontro fra bici, cordoglio a Bolzano per la scomparsa dell’architetto Stefano Bilato

BOLZANO. Incredulità e sgomento a Bolzano per la scomparsa di Stefano Bilato, 62 anni, bolzanino, architetto conosciutissimo in città, vittima dell’incidente stradale di ieri pomeriggio attorno alle 16, in piazza Verdi. La sua bici è finita contro un’altra e l’impatto è stato violentissimo. Bilato purtroppo è morto sul colpo.

Erano in tanti a conoscere e stimareBilato. Contitolare dello studio di architettura Promatek, al civico 14 di via della Rena, insieme ai colleghi Italo Nardi e Marco De Biasi, aveva realizzato una lunga serie di progetti per privati e per l’ente pubblico.

Da tempo, al fianco dell’archistar Boris Podrecca, aveva lavorato al piano di riqualificazione dell’areale. Vivace e poliedrico, anni fa aveva gestito, in via San Quirino, con cinque amici, l’enoteca “L’ultimo giro”. Solo per passione.