Salvo per miracolo dopo una notte a -16: escursionista recuperato dal soccorso alpino

PREDOI. Il maltempo che ha colpito anche la nostra regione, così come il resto d’Italia, ha messo in forte difficoltà gli escursionisti che, nonostante la situazione climatica per nulla invitante, si sono comunque messi in marcia per salire e scalare le montagne.

Tanti, infatti, gli interventi di soccorso e anche recupero di persone rimaste intrappolate in parete o fra i boschi e impossibilitate a proseguire il cammino facendo rientro a casa. In Trentino, come è noto, si sta cercando una persona dispersa nella zona del Bleggio mentre un alpino abruzzese del Sesto Reggimento di Vipiteno non si trova più nell'area di Monte Piselli, nel teramano.

Nella notte appena trascorsa, invece, si è risolto al meglio, fortunatamente, il soccorso e il recupero di un escursionista che ha dovuto trascorrere diverse ore all’addiaccio sul Pizzo Rosso Piccolo, a Predoi. Il soccorso alpino lo ha trovato e riportato in valle, con il supporto dell’elicottero. I vigili del fuoco di Predoi hanno dato l’ausilio necessario all’operazione.







Escursionista salvato dopo una notte a -16 gradi Il recupero di un escursionista nella zona del Predoi rimasto all'addiaccio, a meno 16 gradi, per tutta la notte (foto vigili del fuoco di Predoi)

L’escursionista può dirsi salvo per miracolo dopo una notte trascorsa a -16 gradi sulle montagne dell’Alto Adige.