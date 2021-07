Rovereto, tenta una spaccata al bar di notte: denunciato un 40enne

ROVERETO. È stato sorpreso l’altra notte dalla Squadra Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Rovereto un quarantenne, pluripregiudicato e senza fissa dimora, nel tentativo di entrare in un bar nei pressi della stazione ferroviaria.

Era da poco passata l’una di notte e l’equipaggio della Squadra Volante stava rientrando al Commissariato in via Sighele, quando l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da dei forti colpi che provenivano dal bar di piazzale Orsi, davanti alla stazione ferroviaria.

Sul posto i poliziotti riscontravano il danneggiamento di una delle vetrate dell’esercizio che presentava un foro di una ventina di centimetri, fatto verosimilmente con un grosso sasso nel tentativo di sfondare il vetro per introdursi all’interno del bar.

Accovacciato sotto all’infisso nel tentativo di nascondersi, gli agenti hanno sorpreso un uomo con le mani ferite da piccole abrasioni e tagli, evidentemente riconducibili al tentativo di entrare.

Portato negli uffici del Commissariato della Polizia di Stato, il quarantenne, sprovvisto di documenti di identificazione, è stato sottoposto a rilievi dattiloscopici e quindi denunciato per tentato furto.

Inoltre, è stato anche denunciato per false dichiarazioni sull’identità personale, in quanto in un primo momento l’uomo ha mostrato ai poliziotti una ricevuta di appuntamento intestata ad un altro straniero, nel tentativo di ingannarli e di non farsi riconoscere.