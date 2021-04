Rovereto si tinge di rosa: dal Mart la partenza della 18esima tappa del Giro d’Italia

ROVERETO. Manca poco meno di un mese alla partenza da Rovereto del Giro d’Italia, la più importante vetrina del ciclismo italiano, che tingerà di rosa le vie della città.





































































Rovereto "pazza" per il Giro d'Italia Grande festa all'arrivo della cronometro Trento-Rovereto, 16esima tappa del Giro d'Italia 2018. A Rohan Dennis la vittoria della frazione; Simon Yates ha mantenuto la maglia rosa (foto Matteo Festi)

Un evento che si ripropone a due anni di distanza dalla cronometro che vide protagoniste proprie le vie del centro e che sarà una occasione importante per la ripartenza dopo il lungo periodo di emergenza sanitaria: “Siamo contenti – spiega l’Assessore allo Sport, Mario Bortot – che la tappa a Rovereto coincida con la ripartenza della vita all’aperto e che questo avvenga attraverso uno degli eventi sportivi più importanti d’Italia.

Il 27 maggio sarà dunque l’occasione per salutare il Giro e, auspichiamo, il ritorno alla normalità. Abbiamo scelto di partire dal Mart per veicolare l’immagine di una città dove arte, storia, cultura e turismo convivono. La carovana rosa attraverserà le vie del centro, in una sfilata attraverso la quale Rovereto potrà raccontare il proprio dna.

Non a caso, dopo aver salutato Corso Bettini, un capolavoro del ‘700, i ciclisti scenderanno attraverso Corso Rosmini, via Fontana e passeranno in via Dante, dove fanno sfoggio preziose residenze in stile Liberty, fino alla Statale dove si lasceranno alle spalle la città.

Si tratta di una occasione per ribadire come la città sappia accogliere gli eventi sportivi e sappia raccontarsi all’Italia e al mondo intero”.

La partenza da Rovereto, che porterà poi il Giro d’Italia a Stradella, arriva dopo l’impegnativa e, sulla carta, spettacolare tappa Canazei-Sega di Ala del giorno 26 maggio: i ciclisti partiranno dalla Val di Fassa e, attraverso la Val di Fiemme e la val di Cembra scenderanno a Trento e poi a Mori, per affrontare successivamente il passo di San Valentino, a 1313 metri d’altezza e l’arrivo di tappa a Sega di Ala, con l’impegnativa salita dal fondovalle.

Il giorno 27 la protagonista sarà la Città della Quercia, che si mostrerà nella sua veste più bella. La partenza del Giro avverrà alle ore 11.35 in Corso Bettini, proprio di fronte al Mart, dove sarà allestita la registrazione dei ciclisti in gara, mentre il vero e proprio start alla gara sarà dato alle 11.45 all’altezza della rotatoria del Rovercenter .

In Corso Bettini sarà predisposta la cittadella sportiva e i roveretani potranno vedere da vicino i protagonisti della kermesse. Il gruppo proseguirà poi in sfilata per le vie del centro, passando per via Rosmini, via Fontana, Via Dante per poi collegarsi con la Ss12 e quindi salutare il Trentino.

Corso Bettini rimarrà chiuso al traffico dalle 16 circa del giorno 26 alla stessa ora del giorno 27, per permettere l’allestimento degli stand, mentre per quanto riguarda le altre vie interessate la chiusura sarà limitata al tempo necessario il giorno della partenza.

Il tutto avverrà nel rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19 e sarà garantito l’accesso all’ospedale e l’assistenza delle ambulanze in caso di necessità.