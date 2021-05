Rovereto, raid vandalico alla mostra dei dinosauri: ingenti i danni

ROVERETO. Un raid vandalico ha preso di mira la mostra itinerante "Dinosauri in Carne e Ossa", inaugurata il 7 maggio al Parco dell’ex asilo nido Manifattura a Rovereto e aperta fino al 26 settembre.

Abbattute e rovesciate a terra diverse riproduzioni dei dinosauri, ma anche cartelli di segnalazione.

“Ringraziamo quanti in queste ore hanno manifestato vicinanza e solidarietà nei confronti della mostra che questa notte ha subito pesanti atti vandalici”, si legge sul sito Facebook della mostra.

“Ci scusiamo con il gentile pubblico che oggi non ha avuto modo di visitare la mostra "al meglio" e ci auguriamo che quanto accaduto non si ripeta più. Approfittiamo anche di questo momento per ringraziare i Carabinieri di Rovereto per la prontezza e il sostegno dimostratoci”.

Indagini sono in corso per cercare di risalire ai responsabili dell’atto vandalico.