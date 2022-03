Rovereto, “Maria Dolens” torna a suonare: i primi rintocchi per ricordare le vittime della guerra in Ucraina

ROVERETO. Verrà ufficialmente riattivata domenica 20 marzo "Maria Dolens", la campana della pace in memoria dei caduti di tutte le guerre di Rovereto.

La decisione - si apprende - è stata presa in relazione al sensibile rialzo delle temperature di questi giorni.

Al fine di garantire a tutti la possibilità di ricordare le vittime del conflitto in corso in Ucraina, sarà possibile accedere gratuitamente all'area monumentale (a partire dalle 11) per assistere al primo rintocco.