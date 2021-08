Rovereto, la gatta rimane giorni chiusa in un garage senza cibo e acqua ma sopravvive. L’associazione “Le Fusa”: «I miracoli a volte accadono»

ROVERETO. Una gatta rimasta dentro un garage per giorni senza mangiare e bere, dimenticata, abbandonata. Trovata in condizioni disperate e con il veterinario che l’ha visitata che dava poche speranze di sopravvivenza. Invece no, «perché a volte i miracoli accadono», fanno sapere dall’associazione “Le Fusa” Onlus di Rovereto

«Questa micia – è il racconto – è rimasta chiusa in un garage senz'acqua e cibo per giorni. È stata trovata in condizioni disperate, disidratata, cachetica, in ipotermia, praticamente in fase terminale. Le parole del veterinario non lasciavano spazio alla speranza, ma Claudia del gattile si è intestardita (come spesso accade) e, aiutata dalle sue figlie Martina e Valentina non ha voluto cedere a un destino avverso. Dopo notti insonni, terapia infusiva continua, integratori, alimentazione forzata e chissà cos'altro, la micia è fuori pericolo e domani tornerà a casa (abbiamo trovato il proprietario). Il nostro grazie più profondo a Claudia e alle sue splendide ragazze che ci hanno insegnato qualcosa di importante: a volte non arrendersi all'evidenza è la scelta più giusta».