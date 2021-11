Rovereto, il mercato trasloca per far posto alle casette del Natale

ROVERETO. Aria di festa e traslochi a Rovereto.

E’ in arrivo il Mercatino di Natale e la città si sta preparando: tra il 26 novembre 2021 e il 6 gennaio 2022, “Natale di luce a Rovereto - Luce sull’arte e la bellezza" animerà le vie della città con un ricco programma di eventi e il tradizionale mercatino natalizio, tra Largo Vittime delle Foibe, via Roma e il suo Cortile urbano.

Dopo un anno di stop, la città si prepara dunque ad accogliere nuovamente un evento divenuto tradizionale e anche il mercato settimanale si deve riconfigurare, annuncia il Comune.

Per consentire l'installazione delle strutture mobili, verranno trasferiti temporaneamente i banchi collocati nell'area di via Roma e largo Vittime delle Foibe (per un totale di diciassette banchi) e posizionati in largo S. Caterina e via Dante (nel tratto compreso tra l'incrocio con via Tartarotti e piazza N. Sauro): a partire da martedì 16 novembre 2021 e fino martedì 11 gennaio 2022, sarà così riconfigurato lo spazio destinato agli espositori e questo comporterà un divieto di transito e di sosta, nella fascia oraria compresa tra le ore 6.30 e le ore 14.30 di ogni martedì.