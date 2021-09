Rovereto, gli Skinhead contro la Cgil per il Green Pass

TRENTO."Il fallimento dei sindacati Green Pass o non pagati?”. Lo striscione firmato dal Fronte Veneto Skinhead è comparso davanti alla sede della Cgil di Rovereto e il destinatario del messaggio è proprio il sindacato. Che allo striscione risponde con un post su Facebook.

“Ed eccoli riapparire. Come sempre quando possono dividere i lavoratori e attaccare i diritti. Sono i neofascisti, questa volta del Veneto Fronte Skinhead, e non si sono lasciati perdere l’opportunità di soffiare sul fuoco dello scetticismo no vax.

Allora cogliamo l’occasione per ribadire ancora una volta la nostra posizione: la Cgil difende la salute e il lavoro di tutte le lavoratrici e lavoratori.

Il vaccino è una scelta responsabile che mette in sicurezza sanità, lavoro ed economia. L’unica via possibile per superare definitivamente la pandemia e i suoi rischi sociali ed economici.

Certo, il green pass, scaricando la responsabilità e i rischi sui singoli lavoratori, è uno strumento imperfetto e sarebbe preferibile imporre l’obbligo vaccinale. Ma al vaccino, se vogliamo uscire da questa pandemia, non ci sono alternative".