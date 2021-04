Rovereto: dove c’era la concia della Manifattura ora ha aperto un bar

ROVERETO. Mancava solo l’ordinanza di riapertura degli esercizi pubblici per dare il via alla nuova attività imprenditoriale insediata in Progetto Manifattura a Rovereto. Puntuale, alle 7 di oggi (20 aprile), ha aperto le porte la nuova caffetteria River Green per ridare vita all’antica officina concia nell’Edificio dell’Orologio.

A salutare l’evento, gustandosi un caffè di buon’ora, anche Achille Spinelli, assessore allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia di Trento.

Il servizio sarà riservato alle aziende insediate in Progetto Manifattura e il progetto di recupero, curato dall’architetto Laura Zamboni, ne mette in luce anche il ruolo di cerniera tra il compendio storico e il nuovo complesso di Be Factory. La ristrutturazione ha richiesto sei mesi di lavori ed è oggi un piccolo gioiello di recupero conservativo, dotato delle più moderne tecnologie di risparmio energetico.

Una cooperativa, una sartoria, una mensa e addirittura un asilo nido avevano animato nel suo secolo e mezzo di storia la Manifattura Tabacchi ma un bar non vi era mai stato. Laddove un tempo le Zigherane si affaccendavano nelle lavorazioni di lavaggio e profumazione delle foglie di tabacco, da oggi troverà posto un nuovo servizio per le imprese insediate nel hub tecnologico di Trentino Sviluppo.

«Mi auguro – ha detto Achille Spinelli, assessore allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento - che questa iniziativa posso avere successo. Progetto Manifattura è un luogo che attrae molte persone e per questo era necessario un punto di convivialità e di ritrovo. Serviva un luogo informale e stimolante in cui discutere, scambiare impressioni tra le tante persone, ricercatori, imprenditori e studenti universitari, che qui studiano e lavorano».

Dopo due mesi di attesa, a causa del blocco delle attività per le restrizioni imposte dal Covid-19, il vincitore dell’appalto di gestione Denis Potrich, titolare anche del bar River di Rovereto, non ha voluto perdere altro tempo e ha deciso di aprire il nuovo locale recentemente ristrutturato da Trentino Sviluppo.

«Tramite la App “River love” – spiega il gestore Denis Potrich – i clienti potranno ordinare e pagare senza la stampa di menù cartacei e senza maneggiare contanti, con vantaggi anche di igiene e sicurezza».

La capienza massima interna è di 75 persone ed è dotato anche di patio esterno di 150 metri quadrati. Tutte trentine le aziende coinvolte nei lavori di ristrutturazione.

La caffetteria nasce come servizio interno, pertanto non potrà fare servizio per i passanti, ma il movimento non mancherà. Si stima infatti che Progetto Manifattura a pieno regime arriverà ad ospitare fino a 800 persone tra lavoratori, ricercatori e studenti universitari.