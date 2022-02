Rovereto, di nuovo in piazza (per l’aperitivo) contro il Green Pass

ROVERETO. L’appuntamento era per le 18 di questa sera (18 febbraio) in piazza Malfatti, nel centro di Rovereto per un aperitivo autogestito.

Il fine? Manifestare contro l’obbligo di Green pass e portare solidarietà a chi è danneggiato da queste misure.

L’appuntamento segue quello di qualche giorno fa in via Mercerie.

Pubblicizzato sui social, all’aperitivo si sono presentate diverse persone senza mascherine (che sono obbligatorie all’esterno in caso di assembramenti).