Rovereto, allarme incendio per la caffettiera lasciata sul fuoco

ROVERETO. La caffettiera lasciata sul fuoco da un'anziana signora ha fatto scattare un massiccio allarme incendio stamattina, fra le 7 e le 8, in un condominio in via Dante Alighieri. Uomini e mezzi dei vigili del fuoco sono stati inviati in forze sul posto.

Il giroscale dell’edificio, infatti, si era riempito di fumo, che usciva anche all’esterno del palazzo, richiamando l’attenzione dei molti passanti richiamati dal mercato cittadino. Soccorsa la donna, impaurita ma illesa.