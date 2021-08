Muore a quattro mesi dall’incidente: Rovereto in lutto per Denis Calzà

ROVERETO. Morto a quattro mesi dall’incidente, avvenuto da in via Vicenza a Rovereto. Denis Calzà è deceduto a 42 anni all’ospedale della città dove era ricoverato dal giorno dell’incidente, il 23 marzo, quando con la sua auto era uscito di strada sulla discesa di San Colombano, con la macchina trafitta dal guardrail. Il 42enne non si è mai ripreso fino al tragico epilogo.