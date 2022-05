I rintocchi della campana di Rovereto contro le vittime di omo-bi-lesbotransfobia

ROVERETO. Domani, domenica 22 maggio, alle 20.45 alla Campana dei Caduti di Rovereto ci sarà la Commemorazione delle vittime di omo-bi-lesbotransfobia organizzata da Arcigay del Trentino con altre associazioni del territorio e il Comune di Rovereto all'interno della rassegna "Liberi e libere di essere" 2022.

"Negli ultimi dodici mesi (dall’aprile 2021 all’aprile 2022), Arcigay - si legge in una nota - ha censito oltre 126 episodi di omo-lesbo-bi-transfobia riportati dai media italiani: 65 casi al nord, 38 al centro, 23 al sud e nelle isole.

37 dei 126 episodi censiti riguardano ragazzi e ragazze con meno di vent'anni. A cadenza regolare, istituzioni ed esperti sollevano inoltre allarmi relativi all'impennata delle violenze domestiche, comprese quelle di matrice omo-bi-transfobica.

Per ribadire come la battaglia contro l'omo-bi-lesbo-transfobia sia ancora lontana dall'essere vinta e per ricordare tutte le persone che sono state vittime di odio e discriminazione, Arcigay del Trentino con le associazioni del territorio e il Comune di Rovereto organizza domenica 22 maggio alle 20.45 una commemorazione alla Campana dei Caduti di Rovereto. Interverranno i/le rappresentanti delle istituzioni e verranno letti alcuni brani tratti da libri a tema LGBTI+. La commemorazione si concluderà alle 21.30 con i rintocchi della campana".