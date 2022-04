I pompieri di Rovereto in viaggio verso la Polonia con un carico di aiuti umanitari

ROVERETO. I vigili del fuoco di Rovereto sono partiti nella notte fra il 7 e l’8 aprile alla volta della città gemellata di Zabrze, in Polonia, per la consegna di un carico di aiuti umanitari per la città che, con la sua Protezione Civile, sta gestendo un campo di prima accoglienza da 150 profughi.

Parte del carico sarà destinata, inoltre, alla città ucraina di Rivne, gemellata con Zabrze.

Il carico prevede numerosi beni quali: alimenti, medicinali, prodotti e vestiario per bambini e attrezzature elettriche.

Sono partiti 4 Vigili del Fuoco Volontari con 2 mezzi: un mezzo logistico appartenente al Corpo di Rovereto e un autocarro dell'Unione Distrettuale della Vallagarina (acquistato dalla Comunità di Valle della Vallagarina) allestito con una cassa trasporto della Protezione Civile trentina.

L'arrivo è previsto nella serata di oggi 8 aprile.