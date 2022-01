I bambini ritrovati a Serrada ringraziano i vigili del fuoco con un disegno

ROVERETO. Un disegno in cui i vigili del fuoco, davanti al loro camion rosso, alzano le braccia esultanti esclamando “trovati”. “I due ragazzi, che due settimane fa erano dispersi e che sono stati trovati dai Vigili del Fuoco, ci hanno voluto regalare questo bellissimo disegno per ringraziarci della vasta operazione messa in campo dai colleghi di Folgaria e da tutto il sistema dalla protezione civile”, scrivono su Facebook i pompieri di Rovereto. “Il Corpo dei Carabinieri, il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco Volontari Terragnolo, i Vigili del Fuoco di Folgaria, il Corpo Permanente VF Trento e Scuola Prov.Cani da Ricerca e Catastrofe Trento hanno lavorato insieme per portare a casa i ragazzi sani e salvi”.

I pompieri colgono l’occasione per promuovere un’iniziativa. “Se i vostri figli hanno intenzione di diventare dei Vigili del Fuoco Volontari il nostro corpo ha appena aperto un bando per Vigili del Fuoco Allievi, visitate il nostro sito per ogni informazione: http://www.vvfrovereto.it/diventa_un_volontario.html”