Caravaggio al Mart, venerdì 9 ottobre l'inaugurazione con ingresso gratuito fino alle 14

Tra i tanti che in questi giorni hanno fatto gli auguri a Renato Zero per i suoi 70 anni ci sono anche dei fan d’eccezione: gli uomini della Polizia di Stato. Che all’artista hanno dedicato un omaggio molto particolare, postando un video sui canali social della Polizia: «È con i suoi ricordi da bambino che vogliamo festeggiare i 70 anni di Renato Zero – hanno scritto -, figlio di poliziotto, da sempre vicino alla grande famiglia della #poliziadistato. Buon compleanno Maestro!».