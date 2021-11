A Rovereto i mozziconi di sigaretta diventano ombrelli e cover dei cellulari

TRENTO. Montature per occhiali e manici di ombrelli, ma anche cover per cellulari e penne prodotti utilizzando i filtri delle sigarette recuperati e riciclati. È questa la "seconda vita" che hanno avuto 2 milioni di mozziconi di sigarette grazie a Re-cig, nel primo anno di attività.

La startup, insediata a Rovereto in Progetto Manifattura, l'hub della green economy di Trentino Sviluppo, ha brevettato un innovativo sistema che intercetta in "smokers point" metallici le "cicche" delle sigarette, le stocca in appositi contenitori e le smembra, separando carta, tabacco e filtro.

Quest'ultimo viene trattato e ritrasformato in acetato di cellulosa, un prodotto plastico adatto a diverse attività produttive. Una storia di ingegno e di riciclo per riflettere insieme sull'economia circolare, in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, in programma dal 20 al 28 novembre.

Trentino Sviluppo (progetto manifattura): ditta Re-Cig (riciclaggio mozziconi di sigaretta)

Nata nel 2019 dal "vizio" per il fumo dei due fondatori, Marco Fimognari e Nicola Bonetti, la startup, unica nel suo genere in Italia, gestisce il servizio di stoccaggio, raccolta e riciclo delle sigarette attraverso oltre 500 Smokers Point installati in centri commerciali, imprese e comuni, da Trento a Ragusa.