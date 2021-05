A Rovereto arrivano le “Nuvolette”: invasione dei dinosauri per i 4 giorni dedicati all’illustrazione

ROVERETO. Torna a Rovereto “Nuvolette” con la sua seconda edizione. Di cosa di tratta? Di una quattro giorni dedicati al mondo dell'illustrazione, del racconto per immagini e del fumetto.

Nel centro storico di Rovereto, da giovedì 13 a domenica 16 maggio, oltre 30 artisti si cimentano in performance di disegno e animazioni. E non solo. E poi laboratori, incontri con gli autori e visite speciali sulle tracce dei dinosauri.

Sì perché il tema di questa edizione di Nuvolette sono i dinosauri. Da quando è nata la manifestazione, infatti, si lega a una delle mostre presenti in città e quest’anno, per la gioia degli illustratori, l’esposizione prescelta è “Dinosauri in carne e ossa”, inaugurata (di nuovo) proprio pochi giorni fa a Sacco.













Saranno gli animali preistorici i protagonisti dell’attacco d’arte che invaderà il centro storico, così come delle illustrazioni che compariranno sulle vetrine dei negozi che per l’occasione si trasformeranno in tele sulle quali dipingere a colpi di penn(ar)ello per gli oltre 30 artisti che arriveranno a Rovereto.

Ecco il programmaà

Da giovedì 13 maggio “Costellazioni di dinosauri, installazione artistica” presso la Biblioteca Civica Tartarotti

Da giovedì 13 a domenica 16 maggio “Vetrine d’artista” nel centro storico

Sabato 15 maggio dalle ore 14:30 “Corsa alle Ossa”, in via Roma e laboratorio “Dinosauri di altri pianeti”, Largo Vittime delle Foibe. Laboratorio consigliato ai bambini dai 4 anni.

Dal 13 maggio al 13 giugno “Caccia al dinosauro”: come un novello esploratore scopri i dinosauri nascosti e sparpagliati nel centro storico e vinci un bellissimo premio. Per le vie del centro storico trovi piatti e drink a tema nuvolette e dinosauri: dal menù giurassico al piatto unico, dal dessert all’aperitivo.

Ogni partecipante al laboratorio di sabato 15 maggio riceverà un buono omaggio alla mostra Dinosauri in carne e ossa dal 7 maggio al 26 settembre al parco ex asilo Manifattura.