A Rovereto (al polo meccatronica) nasce il software per stampare in Braille

ROVERETO. Nasce nel Polo della meccatronica di Rovereto "In ProM Facility", un software che genera in automatico i file 3d necessari per stampare targhe e materiali segnaletici in Braille.

L'idea - si legge in un comunicato - è dell'ingegnere Matteo Perini, tecnologo del laboratorio di prototipazione meccatronica di Trentino sviluppo Spa.

Il software ideato da Perini permette di generare automaticamente i file 3d pronti poi per essere stampati, sempre attraverso la tecnologia "3d printing".

I primi test, effettuati con i sistemi Multi Jet Fusion (Mjf) e della stereolitografia (Sla) hanno dato esito positivo. I testi sulle targhe sono ben definiti e facilmente leggibili.

Al fine di incentivare la realizzazione di materiali informativi che possano essere fruiti dal più vasto numero di persone possibili, anche da chi ha esigenze di lettura specifiche, ProM Facility ha deciso di caricare in rete il software "open-source" e di renderlo disponibile in maniera gratuita.