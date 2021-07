Piantati 200 alberelli sulla Panarotta. L’iniziativa di Asuc di Pergine e Piné coinvolge la popolazione

PERGINE – PINE’. Duecento alberelli di larice, acero montano e sorbo dell'uccellatore. Sono stati messi a dimora sulla Panarotta nell’ ambito del progetto di piantumazione che vede impegnati il gruppo Vaier, l’Asuc di Pergine e Piné, la start-up Vaia, dai rappresentanti della amministrazione comunale, del Corpo Forestale Provinciale e Nazionale del Servizio di Custodia Forestale: tutti hanno dato il loro contributo per piantare gli alberelli.

Numerosi i partecipanti anche se il meteo non induceva all’ottimismo ed alla fine per tutto, è stato un week end all’insegna del divertimento e della festa. Il pomeriggio domenicale spazio alla presentazione di come è nato e di come viene prodotto il Vaia Cube, a seguire la cena organizzata allo Chalet Panarotta e la Ristomalga Montagna Granda, che hanno accolti con piacere i partecipanti che hanno poi assistito ad uno stupendo tramonto che ha fatto da cornice introduttiva allo spettacolo teatrale di Ugo Dighero e Daniele Ronco "Un pianeta ci vuole.. c'è nessuno?", che ha concluso alla grande la giornata.

Da parte delle Asuc di Pergine e Piné un ringraziamento a tutti i partecipanti ed un invito a tutti quelli che vorranno aggiungersi in altre occasioni future, che non mancheranno.