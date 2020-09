Pergine, positivo al Covid un bimbo del nido: in quarantena altri cinque

PERGINE. Un bambino del nido di Pergine è risultato positivo al Covid 19 e altri 5, più 2 educatrici, sono stati messi in quarantena per precauzione.

Lo annuncia sul suo profilo Facebook il sindaco di Pergine Roberto Oss Emer: «Un nuovo contagio da Coronavirus, pertanto in totale sono 4 sul territorio comunale. Si tratta di un bambino risultato positivo dopo un controllo in ospedale. Sarà necessario porre in quarantena e sottoporre a tampone altri 5 bambini che sono inseriti nella stessa sezione dell'asilo nido che aveva frequentato peraltro senza alcun sintomo fino a venerdì. Le altre sezioni, considerati i protocolli attuati fin dal primo giorno di apertura, non hanno avuto contatti e non sono evidenziati problemi sanitari».

Oss Emer spiega: «Il bambino sta bene. Domenica ha avuto dei sintomi e i genitori giustamente lo hanno fatto visitare dal medico. Ora però sta bene e i suoi 5 compagni e le due educatrici sono state messi in quarantena per precauzione, ma non hanno alcun sintomo. Stanno tutti bene. Per il futuro, io raccomando ai genitori di tenere i bambini a casa quando hanno sintomi influenzali, anche lievi».