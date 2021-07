L'auto sbanda e finisce ruote all'aria: traffico in tilt sulla statale della Valsugana

PERGINE. Grave incidente automobilistico nel pomeriggio di oggi, martedì 27 luglio, a Pergine, in località Cirè. Un’auto si è ribaltata dopo essere uscita di carreggiata finendo così ruote all’aria sulla statale per Trento: ancora non sono chiare le cause dell’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi. La macchina ha sbandato forse per colpa del fondo stradale reso insidioso dalla pioggia.

Fortunatamente la persona a bordo dell’auto non è rimasta ferita in maniera grave: soccorsa dal 118 e dai vigili del fuoco, è stata trasportata all’ospedale per accertamenti.

L’incidente ha comunque provocato lunghe colonne di auto paralizzando così il traffico a lungo già messo a dura prova dal maltempo.