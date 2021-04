Il pinetano Matteo Ceschi finalista al talent Master Pizza Champion su Sky

BASELGA DI PINE’. E’ Matteo Ceschi della pizzeria “La Talpa 3.0” di Baselga di Piné, uno dei candidati finalisti a Master Pizza Champion, il primo ed unico talent televisivo riservato a pizzaioli professionisti. Che, dopo un anno di fermo forzato, sta tornando sulla piattaforma di Sky. Lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, purtroppo ancora vigente, aveva costretto l’organizzazione prima a sospendere le tappe di selezione, quindi il programma, poi a rinviarlo. Ma, a distanza di un anno ormai, si è deciso di ripartire.



Nella stagione di avvicinamento all’edizione numero sei, poi posticipata, l’organizzazione di Master Pizza Champion aveva già selezionato ben dieci dei sedici finalisti televisivi. Attraverso le tappe di selezione svolte a Milano (ottobre 2019), Napoli (novembre 2019), Modena (febbraio 2020), Palermo (febbraio 2020) e Roma (settembre 2020). I pizzaioli professionisti si erano aggiudicati un posto al talent televisivo.



Vista l’impossibilità quindi di continuare con le gare in presenza, con il classico schema della preparazione della pizza ed il relativo provino-intervista, l’organizzazione ha sciolto le riserve e deciso di andare a selezionare gli ultimi sei posti disponibili attraverso una selezione esclusivamente online.



I sei posti sono suddivisi in due gruppi: un primo gruppo di n. 3 finalisti sarà designato dal pubblico votante, mentre gli altri n. 3 posti saranno designati da una giuria interna all’organizzazione. Per accedere a questa selezione sarà sufficiente inviare una foto che ritragga il pizzaiolo e la sua pizza (finita, indicando nome e cognome, nome della pizza e ingredienti usati) all’indirizzo redazione@ristorazioneitalianamagazine.it oppure al numero 392 7452526





Come si vota

Per esprimere il proprio giudizio, cliccare sul tasto “Vota” sotto alla foto del concorrente preferito, compilare il form che appare. Si riceverà all’indirizzo e-mail inserito un messaggio per confermare il voto. Solo cliccando su “confermo il voto” la votazione sarà considerata valida.



Attenzione: sarà preso in considerazione solo un voto per ciascun dispositivo utilizzato, fa fede l’indirizzo Ip. Info su Facebook, Twitter, Messenger e Telegram.