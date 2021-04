Il grande ingorgo navale di Suez visto dallo spazio. Ecco il video di Enrico Gremes

TRENTO. Il più grande ingorgo navale della storia della navigazione navale visto dallo spazio. Il cineoperatore Enrico Gremes, di Calceranica, ha creato un interessante video, con l'aiuto del satellite Sentinel 2 della flotta europea del programma Copernicus.

“Il satellite a 800 Km di altezza in orbita polare – commenta su Youtube Gremes-è passato sopra il canale di Suez poco prima del disincagliamento della Ever Given, fissando un momento storico a dir poco critico per la navigazione mondiale”.