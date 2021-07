Paura in centro storico: poliziotta presa a sprangate da un uomo durante un normale controllo

BOLZANO. Paura e trambusto, nella mattinata di oggi, venerdì 16 luglio, in centro a Bolzano. Un’agente della polizia è stato aggredito da una persona, sembra uno straniero, a colpi di spranga.

L’uomo è stato fermato da una volante della polizia per un normale controllo, mentre stava camminando in via Goethe, nei pressi della Forst. Quando la poliziotta è scesa dalla macchina per chiedergli i documenti è stata attaccata dall’uomo: l’agente si è difesa ferendosi a una mano. Il collega è sceso subito dalla volante ed è intervenuto fermando l’aggressore e levandogli di mano la spranga.

L’agente è stata quindi portata al pronto soccorso per le cure mediche.