Paternoster, il video-omaggio che lo ritrae fra le sue api

TRENTO. Andrea Paternoster “immerso nelle api che racconta, tirando fuori i favi, i cicli vitali, il polline, il miele”.

Questo l’omaggio video che l’azienda Roscioli ha dedicato al noto apicoltore e imprenditore della Mieli Thun di Ton, morto domenica al Santa Chiara per le conseguenze del terribile incidente sulla A22 di giovedì scorso.

Una notizia che ha causato grande impressione e cordoglio in Val di Non e nel mondo dell’agricoltura trentina, ma anche in ambito nazionale, dove Paternoster era molto stimato. Messaggi di condoglianze sono arrivati da tutta Italia. Fra questi anche quello del musicista siciliano Roy Paci e di altri imprenditori, che ne hanno sottolineato il carisma.