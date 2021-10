Nuovi poveri, Trentino Alto Adige tra i primi in Italia

TRENTO. Tra le regioni con più alta incidenza di "nuovi poveri" si distingue il Trentino Alto Adige (50,8%), preceduto solo da Valle d'Aosta (61,1%), Campania (57,0), Lazio (52,9) e Sardegna (51,5%).

Nel 2020 la Caritas in Italia ha complessivamente supportato 1,9 milioni di persone, una media di 286 individui per ciascuno dei 6.780 servizi gestiti dallo stesso circuito delle Caritas diocesane e parrocchiali. Delle persone sostenute nell'anno di diffusione del Covid19, quasi la metà, il 44%, ha fatto riferimento alla rete Caritas per la prima volta.

Per i giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 34 anni le nuove povertà pesano per il 57,7%.