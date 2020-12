Merano, incendio nella notte in un centro estetico: ingenti i danni

MERANO. Incendio nella notte in un centro estetico in via San Leonardo a Merano, nelle vicinanze con l’incrocio con via Venosta.

L’allarme è scattato verso le 3: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del corpo meranese che in breve hanno avuto ragione del rogo, di dimensioni contenute ma che aveva comunque originato parecchio fumo.





































Notte agitata per i condomini, costretti a evacuare il caseggiato. Molti i danni, non ci sarebbero feriti. (s.f.)