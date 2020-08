Lupi, Fugatti coinvolge il comitato per la sicurezza

TRENTO. Della questione dei lupi in Trentino sarà coinvolto nuovamente il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si riunirà nei prossimi giorni su richiesta del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, secondo il quale «a rischio c'è la sicurezza delle persone».

Una relazione tecnica è stata redatta dal settore Grandi carnivori del Servizio Foreste e fauna della Provincia che ha effettuato sopralluoghi ed esami sui casi di predazione segnalati da alcuni allevatori, in particolare in val di Fiemme e nel Lagorai, e su avvistamenti avvenuti in prossimità di centri abitati. Fugatti si è detto «preoccupato non solo per i problemi strettamente legati all'attività zootecnica, già da soli importanti, ma anche per il dover constatare palesi indizi di un'eccessiva confidenza dei lupi».

«Crediamo che la questione vada oltre gli aspetti strettamente faunistici, ed è nostro dovere porre al primo posto il tema della sicurezza che deve essere garantita in via prioritaria».