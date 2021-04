Le previsioni in Trentino: neve nella notte anche sotto gli 800 metri. E poi torna il freddo

TRENTO. La pioggia tanto attesa dopo uno dei mesi di marzo più siccitosi degli ultimi decenni, è arrivata. E oggi, lunedì 12 aprile è attesa anche la neve: nel pomeriggio sopra i 1500 metri ma in calo nella notte anche sotto gli 800 metri.

Le indicazioni di Meteotrentino dicono che la giornata di oggi sarà caratterizzata da un cielo coperto con precipitazioni sparse al mattino, via via più diffuse e persistenti nel pomeriggio e in serata.

Domani martedì possibili deboli precipitazioni sparse al mattino presto, poi miglioramento con ampie schiarite al pomeriggio e rinforzo dei venti da nord.

Temperature nuovamente in calo sotto i valori medi del periodo. Mercoledì, giovedì e venerdì perlopiù soleggiato. Ma freddo.