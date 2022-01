La pornostar trentina Silvia Dellai vuole stendere tutti sul ring

TRENTO. Dai set del cinema hard al ring. La pornostar trentina Silvia Dellai, 29 anni, debutta nelle arti marziali.

In esclusiva sulle pagine di MOW (mowmag.com), racconta che in questo inizio di 2022 è impegnata in uno show di combattimenti sui ring della Repubblica Ceca. Si chiama "clashofthestars.tv" ed è un format in cui i personaggi dello spettacolo si affrontano in un reale match di arti marziali multiple (MMA), con veri colpi e vere ferite, come testimonia il video inviato in esclusiva dall'attrice al giornale.

I round si svolgono all'interno della gabbia ottagonale utilizzata nella particolare disciplina sportiva e, tramite un ticket virtuale, il pubblico a casa segue l'incontro.

La giovane attrice hard italiana, dopo la sconfitta subita ai punti da parte della propria e omologa avversaria, ha dichiarato al magazine lifestyle di AM Network: "Mi sento comunque di aver fatto bene. Mi sento, come si dice: la vincitrice morale, ecco: mi sento nel giusto - sottolinea con entusiasmo - Ed è ottimo perché tra qualche mese ho un altro incontro".



























Insieme alla sorella gemella Eveline, con cui condivide l'attività professionale sui set mondiali del cinema a luci rosse, Silvia compone il duo “Dellai Twins”, noto alle cronache anche per la partecipazione a programmi e trasmissioni TV nazionali.