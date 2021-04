L’assessore Failoni: “In Trentino locali aperti solo all'esterno se la situazione sanitaria lo permette”

TRENTO. Ristoranti e bar riaperti all'esterno se i contagi lo consentono: l'idea circola in Trentino, dove l'assessore al turismo della Provincia autonoma di Trento, Roberto Failoni, ha incontrato le associazioni di categoria di commercio, esercizi pubblici e turismo.

"E' un ragionamento che facciamo da qualche giorno. Se la situazione sanitaria va migliorando e si possono provare soluzioni all'aperto e in stretta sinergia con la sanità trentina, noi qualche tentativo vorremmo proporlo. E' quello che dicono anche tanti esperti in questi giorni, cioè che all'aperto si sta bene. Noi vorremmo fare delle aperture per ristoranti e bar ma solo in sinergia con l'Azienda sanitaria", ha detto Failoni all'Ansa.

Nei giorni scorsi anche il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, aveva detto che "le riaperture in sicurezza sono le nostre priorità. Questa settimana capiremo le intenzioni del governo, se ci sono spiragli agiremo in tal senso".