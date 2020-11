Kompatscher: "Mancano tutti i presupposti per l'avvio dello sci"

BOLZANO

BOLZANO. "E' ormai evidente che per l'avvio della stagione sciistica attualmente mancano tutti i presupposti". Con queste parole il governatore altoatesino Arno Kompatscher gela le speranze di chi sperava in una ripartenza a breve della stagione turistica.

"Dobbiamo lavorare tutti assieme per creare le condizioni per poter partire dopo Capodanno. Per questo motivo chiediamo i ristori per tutti i settori colpiti dallo stop", ha proseguito Kompatscher.