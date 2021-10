Itea, grande successo per l'iniziativa “Vicini più vicini”

TRENTO. Una giornata dedicata alla socializzazione, tra giochi e momenti di svago rivolti a tutti gli inquilini Itea. “Vicini più vicini”, iniziativa dedicata a chi risiede negli appartamenti gestiti dalla Spa partecipata dalla Provincia di Trento, ha riscosso come di consueto un grande successo, sintomo di quanto la conoscenza reciproca tra vicini di casa sia un'esigenza molto sentita dalle persone. Per lo svolgimento di questo appuntamento, sono stati coinvolti gli inquilini di Trento, Rovereto e Mori, grazie al fondamentale supporto delle associazioni del territorio. Il momento conclusivo della giornata si è volto nel parco del Magnete, dove sono stati ripercorsi i vari momenti della giornata e le autorità hanno avuto modo di ringraziare le tante realtà coinvolte che hanno reso possibile l’iniziativa. All'appuntamento sono intervenuti la presidente, i membri del Cda ed il direttore generale di Itea, il vicepresidente del consiglio regionale – che ha portato il saluto dell'assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia –, l'assessore del Comune di Trento con delega in materia di politiche sociali, familiari ed abitative e il presidente del Sait.

Nel momento conclusivo della giornata, la presidente dell’istituto trentino ha voluto sottolineare l’importanza per la Società di assicurare la vivibilità all’interno degli immobili che gestisce, nella convinzione che il tema della coesione sociale ne sia sempre più il fondamento. Per questo Itea ha promosso questa giornata che non a caso è stata chiamata dei “Vicini più Vicini”, un’iniziativa che va incontro alle persone che, sempre più, hanno bisogno di dialogo, conoscenza reciproca e condivisione, che sono la chiave per relazioni di vicinato serene e stabili. Essere vicini di casa non basta: bisogna sentirsi vicini per esserlo veramente, nel senso più costruttivo possibile del termine. Itea vuole contribuire a questo percorso e, oggi, proponendo questa giornata, ne ha voluto dare dimostrazione.

La Società ha poi ringraziato gli inquilini Itea e le associazioni che hanno aderito all’iniziativa e organizzato i diversi momenti della giornata (l’associazione “Noi quartiere di Trento sud”, la cooperativa Arianna e il Gruppo Scout TN12-Madonna Bianca a Trento e il Gruppo Albora e il Circolo Cittadino Pensionati e Anziani a Mori), oltre alla Provincia autonoma di Trento e il Comune di Trento per il patrocinio concesso e il Sait – Coop Trentino per aver contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa mettendo a disposizione dei buoni spesa.

Secondo il vicepresidente del Consiglio regionale, si tratta di un'iniziativa estremamente importante, perché consente a chi risiede negli alloggi itea di potersi conoscere e avere un confronto anche con i vertici della società su eventuali problematiche e raccogliere gli elementi per migliorarsi. L'assessore comunale si è invece focalizzata sull'importanza di vivere momenti di socializzazione come quello di oggi e sull'importante dialogo avviato con Itea per migliorare ulteriormente il supporto ai soggetti più fragili.