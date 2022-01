Investimento a Lamar, la vittima è Sergio Tell

TRENTO. E' Sergio Tell, 60enne di Romeno, in val di Non, la vittima dell’investimento avvenuto oggi (19 gennaio) alle 13.30 in zona industriale a Lamar di Gardolo.

Tell era persona molto nota in valle: era il presidente della banda di Romeno sino dal 1995, dopo essere entrato a far parte del Corpo Bandistico nel 1973.

“Con grande passione, dedizione, e impegno, ha continuato a guidare una realtà associativa che ad oggi conta circa 60 elementi”, si legge sul sito della banda.

Tell era sceso a Trento dalla valle di Non per compiere la revisione della sua auto.

L’uomo stava attraversando la strada in via Alto Adige quando è stato centrato da un’auto.

Tragico investimento a Trento: morto un pedone di 60 anni Gravissimo investimento fra Gardolo e Lavis, è morto un pedone di 60 anni. L'incidente poco dopo le 13,30 in via Alto Adige, all'altezza della concessionaria Suzuki allo svincolo per Spini di Gardolo.

Pedone travolto e ucciso a Lamar di Gardolo La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'investimento mortale avvenuto alle 13.30 in via Alto Adige, a Lamar di Gardolo: un 60enne ha perso la vita.

Rilievi della polizia municipale di Trento.