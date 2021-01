Il 2021 in Trentino inizia con la neve

TRENTO. Il nuovo anno inizia con la neve. Come previsto in Trentino sta nevicando, anche a bassa quota.

Meteotrentino prevede oggi, 1 gennaio 2021, “coperto con precipitazioni via via più diffuse a iniziare da sud-ovest; nevicate dai 400 m circa, ma probabili anche a quote minori con l'intensificare dei fenomeni”.

Domani, sabato, "ancora precipitazioni diffuse, più intense sui settori sud-orientali, con quota neve inizialmente bassa ma in graduale rialzo verso gli 800 m nel corso della giornata”.