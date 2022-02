I “Festival dell’Economia”: per quest’anno Torino si sovrappone a Trento

TRENTO. Il Festival internazionale dell'economia organizzato dall'Editrice Laterza si svolgerà a Torino dal 31 maggio al 4 giugno, le date già annunciate, ma dalla prossima edizione non si sovrapporrà più ad altri eventi nazionali.

E' questo l'esito del confronto tra Editrice Laterza e le istituzioni piemontesi, che avevano minacciato di togliere il sostegno all'evento per la sua sovrapposizione con il Festival dell'Economia di Trento. Che fino allo scorso anno era organizzato da Laterza e che “occuperà” Trento dal 2 al 5 giugno.

Il programma della manifestazione sarà presentato venerdì 25 febbraio in conferenza stampa.