Guida Michelin, 29 Stelle in regione

Di queste 9 nella provincia di Trento. Norbert Niederkofler, chef del ristorante St. Hubertus di San Cassiano in Val Badia, resta nel gotha delle Tre Stelle. Due le new entry in Trentino: Peter Brunel Ristorante Gourmet ad Arco e Senso Alfio Ghezzi a Rovereto (nella foto)